En Arjona- Bolívar, detenida mujer por presunto tráfico de marihuana y base de coca

En medio de labores de patrullaje preventivo, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a una mujer señalada de, presuntamente, dedicarse a la venta de estupefacientes en el municipio de Arjona, Bolívar.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Margaritas, donde los policías observaron a una ciudadana que, al notar la presencia de los uniformados, adoptó una actitud nerviosa y sospechosa. Ante esta situación, los uniformados le solicitaron un registro voluntario al bolso que portaba.

Durante la inspección, los policías hallaron en su interior 31 bolsitas con base de cocaína y seis dosis de marihuana, además de dinero en efectivo representado en 13 billetes: doce de $2.000 y uno de $5.000, presuntamente producto de la venta de sustancias alucinógenas.

La capturada, una mujer de 21 años conocida con el alias de “la Estilista”, fue informada de sus derechos y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de la República será el encargado de definir su situación judicial.

“Continuamos desarrollando operativos permanentes contra el tráfico de estupefacientes en los barrios y municipios de Bolívar. Estas acciones buscan cerrarles el paso a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con la venta o distribución de drogas, con el fin de seguir fortaleciendo la seguridad en la región.