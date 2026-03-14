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14 mar 2026 Actualizado 16:22

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Cartagena

En Arjona- Bolívar, detenida mujer por presunto tráfico de marihuana y base de coca

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Margaritas

Policía de Bolívar

Policía de Bolívar

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En medio de labores de patrullaje preventivo, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a una mujer señalada de, presuntamente, dedicarse a la venta de estupefacientes en el municipio de Arjona, Bolívar.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Margaritas, donde los policías observaron a una ciudadana que, al notar la presencia de los uniformados, adoptó una actitud nerviosa y sospechosa. Ante esta situación, los uniformados le solicitaron un registro voluntario al bolso que portaba.

Durante la inspección, los policías hallaron en su interior 31 bolsitas con base de cocaína y seis dosis de marihuana, además de dinero en efectivo representado en 13 billetes: doce de $2.000 y uno de $5.000, presuntamente producto de la venta de sustancias alucinógenas.

La capturada, una mujer de 21 años conocida con el alias de “la Estilista”, fue informada de sus derechos y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de la República será el encargado de definir su situación judicial.

“Continuamos desarrollando operativos permanentes contra el tráfico de estupefacientes en los barrios y municipios de Bolívar. Estas acciones buscan cerrarles el paso a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con la venta o distribución de drogas, con el fin de seguir fortaleciendo la seguridad en la región.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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