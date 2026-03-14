Ejército Nacional incautó material explosivo y capturó a un sujeto en Santa Rosa del Sur, Bolívar

En desarrollo de operaciones militares orientadas a garantizar la seguridad y estabilidad en el sur de Bolívar, tropas del Batallón de Selva N.° 48, de la Décima Novena Brigada, lograron la captura en flagrancia de un sujeto y la incautación de abundante material explosivo en la zona urbana del municipio de Santa Rosa del Sur.

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​La operación se llevó a cabo mediante la ejecución de tareas de reconocimiento en área urbana, con apoyo del Grupo Marte de la Primera División y en coordinación con la Policía Nacional, con lo que lograron la captura en flagrancia de un sujeto que se movilizaba en un vehículo tipo camión con explosivos.

​Durante el procedimiento se incautaron 10 bultos de ANFO de aproximadamente 25 kilogramos cada uno, así como 30 galones de peróxido de hidrógeno, sustancia que puede ser utilizada en la elaboración de artefactos explosivos improvisados, AEI. Igualmente, fue inmovilizado el camión en el que era transportado el material.

​El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

​Con esta acción, el Ejército Nacional logró neutralizar y sacar de circulación elementos que presuntamente serían utilizados por grupos armados organizados al margen de la ley para la fabricación y empleo de AEI, los cuales podrían ser destinados a acciones criminales o terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en la región del sur de Bolívar.

​El Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares que contribuyan a la seguridad, estabilidad y protección de los habitantes del sur de Bolívar.