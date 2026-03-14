DIMAR coordinará el proceso de descarbonización marítima del Green Voyage 2050

Se llevó a cabo la reunión de inauguración del Proyecto GreenVoyage2050 de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Colombia, marcando el inicio formal de esta iniciativa de cooperación técnica internacional en el país.

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El Proyecto GreenVoyage2050 brindará apoyo a Colombia en la construcción de un Plan de Acción Nacional (NAP) orientado a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) procedentes de los buques, en concordancia con la Estrategia 2023 de la OMI para la reducción de emisiones de GEI, que establece como meta alcanzar emisiones netas cero hacia 2050.

Durante los próximos 18 meses, el país avanzará en un proceso estructurado que permitirá fortalecer sus capacidades técnicas, regulatorias e institucionales para la descarbonización del transporte marítimo, promoviendo una transición ordenada, alineada con el marco multilateral y coherente con los compromisos internacionales de Colombia en materia de cambio climático.

En este contexto, la Dirección General Marítima (DIMAR), en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, liderará y coordinará el trabajo articulado con las entidades que integran la Mesa de Trabajo Interinstitucional y demás actores estratégicos, con el propósito de avanzar en la reducción de emisiones del sector marítimo, integrando enfoques ambientales, energéticos, de transporte y de política pública.

La puesta en marcha del Proyecto GreenVoyage2050 reafirma el compromiso de Colombia y de la DIMAR con la sostenibilidad del transporte marítimo y con los esfuerzos globales orientados a enfrentar el cambio climático desde el ámbito marítimo.