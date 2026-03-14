Con un tercer operador, Nueva EPS prevé normalizar entrega de medicamentos en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el gerente de la Regional Centro Sur de la Nueva EPS, Salvador Berrocal, anunció un nuevo operador farmacéutico, adicional a Colsubsidio y Medic, para fortalecer la entrega de medicamentos a por lo menos 32 mil afiliados del régimen contributivo en el Tolima.

El gerente admitió que todavía persisten dificultades en la entrega de medicamentos, especialmente para los afiliados del régimen contributivo a quienes les distribuye el operador Medic, que según la Alcaldía de Ibagué son alrededor de 32 mil.

“Somos conscientes de los grandes atrasos porque es una población desatendida. Hay largas filas, hay pendientes rezagados. Estamos todos los días con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, y la idea es que gradualmente vayamos superando esos atrasos. Antes de terminar el mes de marzo debemos estar con una operación normal”, manifestó Berrocal.

Si bien el funcionario evitó entregar el nombre de lo que sería el tercer operador farmacéutico, aprovechó para anunciar que se trata de una compañía del orden nacional. “Vendrán buenas noticias porque en el tema de gestión de medicamentos hay la posibilidad de que entre un gestor nacional más grande, para que haya pluralidad en la gestión de medicamentos y no quedemos con los huevos en una misma canasta”, señaló.

El gerente regional de la Nueva EPS aprovechó para responder a las dudas que generó el decreto 182 de 2026, que buscaba, entre otras cosas, un traslado masivo de usuarios a la entidad. En el Tolima, por ejemplo, 27 municipios quedarían bajo la tutela exclusiva de la Nueva EPS. Sin embargo, el decreto fue suspendido por una acción popular radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

“Es un decreto que se realizó para que ese aseguramiento quede en empresas robustas. No salió para beneficiar solamente a la Nueva EPS. Lo que busca es que las EPS que tienen pocos usuarios, que no son capaces física ni financieramente de organizar una buena red porque tienen muy pocos afiliados, salgan de los territorios y esos usuarios pasen a las EPS con mayor número de usuarios. Así esperamos que se pueda garantizar una cobertura y calidad en los servicios”, explicó.

Entretanto, persisten las dificultades para miles de tolimenses atendidos por Medic, especialmente en Ibagué, en el punto de la carrera Quinta con calle 43.