Capturado por presunto feminicidio en Palmira: habría incendiado vivienda para ocultar el crimen

Un hombre fue capturado en Palmira, Valle, tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado al interior de una vivienda en el barrio Coronado.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el crimen habría ocurrido varios días antes del hallazgo. Posteriormente, al parecer para ocultar el cuerpo que ya se encontraba en estado de descomposición, el hombre habría provocado un incendio dentro del inmueble.

La emergencia fue atendida por organismos de socorro y unidades de la Policía, que llegaron al lugar tras recibir la alerta por el incendio. Una vez controladas las llamas, durante la inspección del inmueble fue encontrado el cuerpo de la mujer.

“Se recibió la alerta y se acudió al lugar de los hechos controlando la emergencia. En la inspección encontramos el cuerpo calcinado de una mujer; la escena quedó a cargo de la Policía”, relató la capitán Aída Córdoba, comandante del Cuerpo de Bomberos de Palmira.

Por su parte, el coronel Edison Aux Mera confirmó que fue capturado un hombre en flagrancia, quien sería el compañero sentimental de la víctima y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Según la información preliminar, el detenido habría confesado el crimen y ya está siendo presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación para determinar su responsabilidad en este caso que es investigado como presunto feminicidio y que enluta a la ciudad de Palmira.