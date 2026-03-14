Alias “El Lucho” cayó con varias dosis de base de coca en Arjona, Bolívar

En medio de operativos de patrullaje y control adelantados por la Policía Nacional en el municipio de Arjona, Bolívar, fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de “El Lucho”, de 30 años de edad, señalado de presuntamente dedicarse al tráfico de estupefacientes.

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Los hechos se registraron en el barrio Las Parcelas, cuando uniformados de las Zonas de Atención realizaban labores de vigilancia. El sujeto al notar la presencia policial adoptó una actitud nerviosa y sospechosa, lo que motivó a los uniformados a realizarle un registro a persona.

Durante la requisa, los policías encontraron en el bolsillo derecho de la pantaloneta que vestía una bolsa plástica transparente que supiestamente contenía varias bolsitas con una sustancia rocosa color beige, con características similares a la base de cocaína.

Tras el hallazgo, al individuo se le leyeron sus derechos como persona capturada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Posteriormente, alias “El Lucho” fue trasladado a las instalaciones de la Estación de Policía de Arjona, donde quedó a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Continuamos adelantando operativos permanentes en los municipios del departamento para combatir el tráfico de estupefacientes y afectar las economías criminales que afectan la tranquilidad de nuestras comunidades.”