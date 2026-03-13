Uribia, epicentro electoral de congresistas cuestionados en La Guajira

La península de La Guajira fue escenario de una de las jornadas electorales más polémicas del reciente proceso legislativo, y Uribia, conocida como la “capital indígena de Colombia”, se convirtió en un punto clave donde se concentró una parte significativa de los votos de congresistas hoy cuestionados judicial y políticamente.

La alianza entre Wadith Manzur y Juan Loreto Gómez, presentada como fórmula del Partido Conservador, alcanzó cifras llamativas. Gómez, aspirante a la Cámara de Representantes, sumó 64.658 votos en todo el departamento, de los cuales 18.627 provinieron de Uribia, mientras que Manzur, electo senador con 134.914 votos a nivel nacional, obtuvo 14.182 sufragios en la península. Este respaldo reflejó el peso político que ambos dirigentes lograron consolidar en el territorio.

Wadith Manzur y Juan Loreto Gomez Ampliar Wadith Manzur y Juan Loreto Gomez Cerrar

Sin embargo, la relevancia de Uribia en estas elecciones no se limita al caudal de votos. Tanto Manzur como Gómez han sido mencionados en investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), centrado en presuntos desvíos de recursos públicos destinados a emergencias en La Guajira.

Tras las elecciones, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Manzur, mientras que Gómez continúa bajo indagación judicial.

Juan Loreto Gómez y Samuel Santander Lopesierra Ampliar Juan Loreto Gómez y Samuel Santander Lopesierra Cerrar

Durante los comicios, la presencia de líderes locales como Samuel Santander Lopesierra acompañando a Gómez generó controversia y evidencia cómo Uribia se ha consolidado como un epicentro electoral donde convergen apoyos para figuras políticas bajo cuestionamiento judicial.

El peso político de Martha Peralta en Uribia

Ampliar Cerrar

El municipio también fue decisivo para la senadora Martha Peralta, quien logró allí 11.159 votos. De acuerdo con reporte de medios locales, su campaña contó con la participación del excongresista y exgobernador Wilmer González Brito, oriundo de Uribia, condenado por la Corte Suprema a 10 años de prisión por cohecho, fraude procesal y corrupción al sufragante, en un caso vinculado a la campaña a la Gobernación de 2016.