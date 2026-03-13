Tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de El Cairo, Valle

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la masacre.

Este triple homicidio se presentó entre los sectores de La Marina y La Carbonera, zona rural del municipio de El Cairo, norte del departamento del Valle del Cauca.

Las tres personas fueron asesinadas con arma de fuego al interior de una finca.

En el mismo hecho, dos personas más resultaron heridas.

Hasta el momento se desconoce el nombre de las tres personas asesinadas y las causas.