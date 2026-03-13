Tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de El Cairo, Valle
La masacre se registró al interior de una finca. Hay varios heridos.
Este triple homicidio se presentó entre los sectores de La Marina y La Carbonera, zona rural del municipio de El Cairo, norte del departamento del Valle del Cauca.
Las tres personas fueron asesinadas con arma de fuego al interior de una finca.
En el mismo hecho, dos personas más resultaron heridas.
Hasta el momento se desconoce el nombre de las tres personas asesinadas y las causas.
Juan Carlos Díaz Flórez
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...