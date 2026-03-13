TransCaribe socializa tarifa diferencial con consejeros distritales de juventudes

Como parte del compromiso de la Alcaldía de Cartagena y del alcalde Dumek Turbay Paz con la comunidad estudiantil del Distrito, TransCaribe socializó con líderes estudiantiles y universitarios, y los consejeros distritales de juventudes, el proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo Distrital de Cartagena, que busca implementar una tarifa diferencial para el SITM que beneficie a estudiantes y a adultos mayores.

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“En este trabajo continuo que llevamos para socializar las condiciones en que se otorgará, por parte de la administración distrital los subsidios a los estudiantes, tuvimos una reunión muy productiva con representantes de los jóvenes de las distintas localidades, con el propósito de que tuviesen conocimiento del proyecto de acuerdo presentado ante el Consejo Distrital”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

“Esperamos que esta iniciativa del gobierno que lidera nuestro alcalde, Dumek Turbay Paz, sirva para que aquellos estudiantes que necesitan del transporte público puedan trasladarse a sus sitios de estudio”, apuntó la funcionaria.

Para Jaime González, consejero distrital de juventudes, con esta iniciativa, la Administración Distrital comienza a saldar una deuda histórica con los jóvenes y con la comunidad estudiantil de la ciudad.

“La tarifa diferencial es una deuda histórica que se tiene en Cartagena con los jóvenes de colegios públicos, privados y también de universidades públicas y privadas. Este es un primer paso valioso e importante para esa tarifa diferencial de jóvenes en colegios y universidades públicas, y esperamos que con el tiempo se pueda extender la cobertura y a muchos más lugares de la ciudad”, explicó.

“Es un primer gran paso para el futuro en cuanto a la tarifa diferencial, que sin duda va a eliminar para muchos jóvenes esa barrera para trasladarse de su hogar a su lugar de formación educativa”, apuntó González.

El proyecto contempla otorgar un subsidió de mil pesos a la tarifa del sistema, en dos viajes diarios, para jóvenes con Sisbén A y B de las instituciones educativas de secundaria y media, y universidades, tanto públicas como privadas, de la ciudad. El proyecto será sustentado ante el Concejo Distrital.