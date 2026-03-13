Sigue ahora sí el proceso de elección del contralor en Bucaramanga

Bucaramanga

El Concejo de Bucaramanga no había podido avanzar en la elección del contralor municipal debido a una serie de recusaciones presentadas en contra de los concejales y la falta de la elección de la primera vicepresidente en la corporación para esta vigencia, superados estas dos situaciones se da vía libre para seguir con el proceso.

El concejal Luis Ávila, segundo vicepresidente de la corporación, indicó que “se va a reactivar de manera sistemática el concurso revisando primero los requerimientos que han llegado al Concejo frente a derechos de petición y situaciones así y también hay que hacer un comunicado de parte del Concejo hacia los participantes notificando de que se va a reactivar el concurso".

Agregó el corporado que se avanzará también en la revisión de las hojas de vida de los candidatos para verificar que no tengan ninguna inhabilidad y esperar a que lleguen los resultados de las pruebas de la Universidad de Pamplona.

Entre los nombres que más suenan para llegar a la contraloría municipal son los de Rolando Noriega, Manuel de Jesús Rodríguez, Ana María Gandur, Elsa Yazmín González y Sonia Navas.