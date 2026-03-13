Sanar para empezar de nuevo: ¿Por qué las mujeres tardan tanto en irse?

Medellín

Ser mujer muchas veces significa aprender a ser fuerte incluso cuando nadie lo ve. Hay historias que no comienzan con flores ni terminan con finales felices. Historias que empiezan con ilusiones, con promesas susurradas al oído, con la idea de construir algo bonito. Pero a veces, sin que se note al principio, el amor se vuelve pesado, se vuelve silencio, se vuelve miedo, se vuelve tormenta.

Y en medio de esa tormenta está ella. Yeiccy Bonilla no solo es psicóloga, ella comprende que a veces se sonríe por fuera, pero por dentro se está luchando incluso hasta con la sombra. Criada en un entorno varonil, iba y venía de Medellín hacia Quibdó, y aunque estudió antes, a sus 29 años tomó la decisión que le cambiaría la vida. Estudiar psicología.

“Nos han eseñado que los límites son para que los demás no se sobrepasen con nosotros, pero la realidad es que son para protegernos a nosotros mismos. Cuando pones límites es porque estás pidiendo que no te hagan daño,” Explicó Yeiccy.

Comprendió que no solo se trata de trabajar heridas, el alma o lo intangible, también el cuerpo hace parte de esa terapia, como ella la llama, por ello, el Yoga entró a su vida y no solo a la suya, también a la de sus pacientes. Yeiccy vio en el Yoga, esa puerta para equilibrar el cuerpo y el alma.

Nadie nos enseña que salir de una relación tormentosa no es solo cerrar una puerta. Es volver a reconstruirse. Es aprender a escuchar el propio corazón después de tanto tiempo de ignorarlo. Salir de ahí requiere valentía. Mucha más de la que cualquiera imagina y Yeiccy lo sabe, no solo desde lo profesional, sino por experiencia propia.

“¿Qué tanto voy a permitirme sentir de esta manera? ¿Hasta qué punto voy a aceptar esta situación? El truco estar en no enfocarse en el otro, sino mirarse a uno mismo, en primera persona", declaró con seguridad.

Yeiccy acompaña cada paso, con firmeza y con autoridad, pero siempre con comprensión. Y entonces llega un día distinto. Un día en el que el silencio ya no duele. Un día en el que el espejo devuelve una mirada más tranquila. Un día en el que se entiende que salir de la tormenta no fue el final de la historia… fue el comienzo de una nueva.