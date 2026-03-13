Registraduría apartó a funcionaria de su cargo por presunta participación en política

La Registraduría Nacional informó que apartó de su cargo a una funcionaria de la entidad luego de una denuncia del presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política.

La polémica se generó luego de que el mandatario señalara en su cuenta de X que la funcionaria habría publicado en redes sociales un video respaldando la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia.

Tras la denuncia, la Registraduría emitió un comunicado en el que aseguró que “frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos”.

La entidad también explicó que “el video que circula en redes sociales fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes”.

Además, aseguraron que han advertido a sus funcionarios sobre este tipo de conductas. Según el comunicado, “de manera permanente (…) se ha advertido a los funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos”.