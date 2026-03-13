Refinería de Cartagena utilizó plástico reciclado para pavimentación

La Refinería de Cartagena culminó con éxito la rehabilitación de un tramo vehicular al interior de sus instalaciones, que se pavimentó con una mezcla a partir de la transformación de plástico reciclado y asfalto.

Para restaurar esta vía, ubicada en inmediaciones de la unidad de procesos de Alquilación, se instaló una capa asfáltica fabricada con 51 mil 500 bolsas plásticas posconsumo. Este material es considerado uno de los mayores contaminantes de cuerpos de agua y uno de los que menos se aprovechan en procesos de reciclaje, debido a su difícil recuperación.

“Con esta apuesta, la refinería de Cartagena inicia una nueva etapa en el uso de asfalto modificado con plástico reciclado, orientada a consolidar operaciones cada vez más sostenibles. Este avance hace parte de nuestro portafolio de iniciativas en economía circular, eje fundamental para fortalecer nuestro compromiso con la transición energética del país y el desarrollo de la región”, aseguró Alfonso Núñez Nieto, gerente general (e) de la Refinería de Cartagena.

Entre las principales propiedades de este pavimento se destacan su alta resistencia al tráfico pesado y su capacidad para soportar elevadas temperaturas, que son condiciones propias de la operación industrial de la Refinería. Además, su vida útil se estima entre 8 y 15 años, lo que representa hasta un 30% de mayor durabilidad frente al asfalto convencional.

En total, para esta intervención vial se emplearon 68 metros cúbicos de asfalto plástico, una solución innovadora con la que la Empresa contribuye a reducir el volumen de residuos plásticos que llegan a fuentes hídricas y rellenos sanitarios.

Esta iniciativa de economía circular tiene un enfoque social porque dignifica la labor de los recicladores, permite el almacenamiento y posterior reúso de este residuo y fortalece la cadena de recolección del plástico posconsumo a gran escala.

Desde 2022, Ecopetrol lidera la incorporación de plástico reciclado en los asfaltos modificados aplicados en Colombia. En distintas vías del país se han aplicado más de 13 mil toneladas de asfalto modificado, que han incorporado más de 160 toneladas de plástico, lo que equivale a un aproximado de 80 millones de bolsas plásticas.

Esta iniciativa de economía circular ha permitido reducir en 43% la huella de carbono de los pavimentos frente al asfalto convencional. El plástico reciclado que se ha usado para la producción de este asfalto hace parte del material recolectado por más de 74 mil recicladores en diferentes regiones del país.