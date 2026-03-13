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Problema de alcaldes en Colombia es de competencias y pocos recursos: alcalde de Santa Rosa de Osos

Caracol Radio está desde Cartagena y allí se ha conversado con varios alcaldes de diferentes municipios colombianos, esta vez el turno fue para Santa Rosa de Osos, Antioquia, en donde su alcalde, Luis Bernardo Molina, dio su perspectiva de la situación que viven las regiones en la actualidad.

“El problema de los alcaldes en Colombia es de muchas competencias y de escasos recursos. Entonces, tienen todas las funciones, toda ley de la República, que hay más de dos mil leyes, tienen una atribución, tienen una función para el alcalde, pero no hay recursos económicos para concretarlas ni desarrollarlas”, explicó.

Por otro lado, se refirió a su municipio en materia económica, en donde un producto está en ascenso dentro del mercado: el arándano.

“Está tomando, está sacando cuerpo, está alzando la cabeza y está incursionando con calidad en los mercados nacionales y hasta extranjeros”, aseguró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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