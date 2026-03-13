Policía de Cartagena habló sobre caso donde presunto delincuente fue abatido: ¿Qué dijo?

Frente a los hechos divulgados en redes sociales que describen un procedimiento realizado en el barrio Ceballos, el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena dijo lo siguiente.

De acuerdo con el relato de los uniformados, el miércoles 11 de marzo de 2026, a las 12:30 p.m., se atendió un motivo de Policía en el barrio Ceballos, donde dos sujetos, al parecer, habían perpetrado un hurto a un conductor de un tractocamión.

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Las patrullas de vigilancia fueron alertadas sobre los hechos, quienes se dirigieron hacia el lugar donde la comunidad señalaba que habrían emprendido la huida los presuntos delincuentes. Al llegar al lugar, observaron un sujeto en el techo de una vivienda, quien fue señalado por varias personas de ser el presunto responsable del hurto.

Posteriormente, recibieron una llamada a la línea 123 sobre el ingreso de un sujeto de 20 años con una herida por arma de fuego, quien falleció a pesar de los esfuerzos realizados por los galenos.

Es de anotar, que será el instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los encargados de establecer las causas de la muerte del hoy occiso.

Así las cosas, se dispuso la apertura de una indagación disciplinaria y penal para determinar con total claridad las circunstancias que enmarcaron los hechos sucedidos.

Durante la persecución por los tejados, una de las uniformadas cayó desde uno de ellos, presentando golpes y laceraciones, por lo que fue trasladada a un centro médico.