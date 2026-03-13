Bogotá sigue buscando donantes de células madre para salvar vidas

Bogotá D.C

En Colombia, miles de pacientes con enfermedades graves de la sangre dependen de un trasplante de células madre para salvar su vida. Sin embargo, solo 3 de cada 10 pacientes encuentran un donante compatible dentro de su familia, lo que convierte al registro de donantes voluntarios en una herramienta vital para ampliar las oportunidades de tratamiento.

Para responder a esta necesidad, el Programa Nacional de Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas – DarCélulas, liderado por el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), ha logrado consolidar una red solidaria de más de 17.000 colombianos inscritos dispuestos a donar células formadoras de sangre y brindar una nueva oportunidad de vida a pacientes con enfermedades como la Leucemia, linfomas y otros trastornos hematológicos.

“Es fundamental que el registro de donantes continúe creciendo, ya que para muchos pacientes colombianos la única posibilidad de encontrar un donante compatible está fuera de su familia. Cada nuevo voluntario aumenta las probabilidades de salvar una vida”, señaló Gustavo Salguero, director del programa.

A través del programa DarCélulas, el IDCBIS coordina la búsqueda de donantes voluntarios y anónimos en Colombia y su conexión con redes internacionales de compatibilidad genética, lo que amplía las posibilidades de encontrar coincidencias para pacientes que requieren un trasplante.

“Para el 70 % de los pacientes que no tienen donante familiar, encontrar una persona compatible puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó Paola Cendales, coordinadora técnica del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del IDCBIS.

¿Quiénes pueden ser donantes?

Cualquier persona puede registrarse como potencial donante si cumple con los siguientes requisitos:

• Tener entre 18 y 55 años

• Pesar más de 50 kilogramos

• Contar con buen estado general de salud

Vale precisar que registrarse no significa donar inmediatamente. Implica hacer parte de una base de datos genética nacional e internacional que permite identificar posibles compatibilidades con pacientes que necesitan un trasplante.