Menor de edad fue asesinado con arma de fuego durante riña en Cartagena

En el barrio Olaya Herrera, sector El Cartucho, callejón Yánez, se presentó el homicidio de un menor de 15 años de edad, natural de San Onofre, Sucre, a quien le ocasionan una herida con arma de fuego, siendo trasladado a centro asistencial donde fallece.

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De acuerdo con testimonios de la comunidad, la víctima se encontraba en el sector junto a otras personas cuando se produjo una riña con el presunto agresor. En medio del altercado, este último desenfundó un arma de fuego y le ocasiona una lesión a hoy occiso.

Del mismo hechos resultó lesionado con objeto contundente, una persona de 34 años de edad. En una rápida reacción, minutos después se logra la captura del presunto agresor de 23 años y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.