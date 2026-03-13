Los puntos clave del encuentro glocal de ciudades sostenibles de la OCDE 2026 que será en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Oriana Romano, Jefa de la Unidad de Gobernanza del Agua y Economía Circular en Ciudades y Regiones de la OCDE, invitó a gobiernos, expertos y líderes a ser parte de este diálogo de impacto mundial que se realizará en Ibagué el próximo 23 de abril.

“Os invito a la octava mesa redonda de economía circular de ciudades y regiones que tendrá lugar en Ibagué, Colombia el 23 de abril dentro de la Cumbre Glocal de Economía Circular”, dijo Oriana Romano.

Además, aseguró que “¿Quieres saber cómo avanzar hacia ciudades circulares? Ven a Ibagué y comparte tu experiencia”, resaltó la Jefa de la Unidad de Gobernanza del Agua y Economía Circular en Ciudades y Regiones de la OCDE.

Precisamente el 23 de abril, dentro de la Cumbre Glocal de Economía Circular, se realizará la Octava Mesa de Alcaldes sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones, un espacio estratégico liderado por la OCDE, una de las organizaciones internacionales más influyentes del mundo.

¿Qué pasará ese día?

El próximo 23 de abril de 2026, la agenda de la Cumbre estará dedicada a este encuentro de alto nivel. Los ciudadanos podrán ver resultados en tres temas principales:

Reunión de alcaldes: Se espera la llegada de unos 70 alcaldes, liderados por la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para firmar acuerdos reales. El objetivo es que las ciudades dejen de ser lugares que solo generan basura y se conviertan en centros que reutilizan sus recursos.

El futuro del agua: Se presentará por primera vez en español un estudio muy importante sobre cómo cuidar y reutilizar el agua. Esto se realizará de la mano con bancos internacionales como el BID y la CAF, buscando que el agua llegue de mejor forma a todos los hogares.

Más empleo: Habrá un espacio dedicado a las empresas y nuevos emprendimientos (start-ups). La meta es clara: que la economía circular no sea solo un concepto ambiental, sino una fuente de nuevos puestos de trabajo para la región.

Un apoyo que no termina el 23 de abril

Al traer a la OCDE, Ibagué y las regiones vecinas aseguran un acompañamiento técnico permanente, según indicó el gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo. Se espera que los proyectos de la ciudad cuenten con el respaldo y la asesoría de los mejores expertos del mundo para que las ideas se conviertan en obras y beneficios reales.

Si quiere participar en la Cumbre Glocal de Economía Circular como expositor, patrocinador o asistente, ingrese a la página web www.cumbreeconomiacircular.com