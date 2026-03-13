Investigan muerte de un hombre tras accidente con maquinaria amarilla en escombrera del sur de Cali

Las autoridades investigan la muerte de un hombre y las circunstancias en las que otra persona resultó herida tras un accidente ocurrido al interior de una escombrera ubicada en el sur de Cali.

De acuerdo con información preliminar, dos personas, al parecer habitantes en condición de calle, se encontraban pernoctando en el lugar cuando habrían sido alcanzadas y aplastadas por maquinaria pesada que operaba en la zona.

Uno de los hombres murió en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

“Recibimos el reporte de un accidente de tránsito al interior de la escombrera de la 50. Se determina que lamentablemente una de estas personas falleció por aplastamiento. En la zona se movilizan vehículos de gran tamaño, por lo que se avanza en la identificación del vehículo involucrado. Se encontraban en un lugar que dificultaba ser vistos”, explicó Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Las unidades técnicas de criminalística de la Secretaría de Movilidad adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Posteriormente, los resultados serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación.