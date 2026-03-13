Investigador de la Unicartagena gana premio iberoamericano por tesis sobre el vallenato narrativo

En el marco de la XVII edición de los Premios de Estudios Iberoamericanos La Rábida, Duván Álvarez Cabrales, magíster en Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Cartagena, fue reconocido con el galardón a Mejor Tesis de Maestría en Humanidades Contemporáneas.

Su investigación, titulada “Lo trágico narrado: estructura y función social del vallenato narrativo en la Costa Caribe colombiana 1960-1999”, fue destacada durante la ceremonia organizada por el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Fundación Cajasol. Estos premios reconocen cada año las mejores tesis doctorales y trabajos de fin de máster del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

La ceremonia de premiación se realizó en Asunción, Paraguay, y reunió a profesores y estudiantes de posgrado de las universidades que integran el Grupo La Rábida, una red académica compuesta por más de 100 instituciones de 18 países. En total, los premios entregan cerca de 23.000 euros, distribuidos entre distintas categorías que incluyen áreas como Ciencias Sociales y Jurídicas, Científico-Técnicas y Humanidades.

El reconocimiento a Álvarez Cabrales fue celebrado por la Universidad de Cartagena, así como por su Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional, el Centro de Posgrados y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, dependencias que acompañaron su proceso académico y destacaron el logro como un ejemplo del compromiso institucional con la excelencia investigativa, el fortalecimiento del conocimiento y la proyección internacional de sus estudiantes.