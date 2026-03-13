Gobernadora del Tolima culpa al Gobierno nacional por frenar obra vial de $40.000 millones

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se mostró preocupada por las demoras del Ministerio de Transporte para entregar el aval sectorial necesario para sacar adelante el proyecto de $40.000 millones que busca intervenir varios tramos de la vía Rovira – Roncesvalles, en el occidente del departamento.

En medio de un encuentro con familias ganaderas y autoridades de los municipios de Roncesvalles y San Antonio, la mandataria seccional reveló que el Gobierno nacional ha rechazado en repetidas ocasiones el aval sectorial, trámite indispensable para respaldar una propuesta antes de que avance en un proceso administrativo o de financiación.

“Nada me ha dado más lío que ese proyecto de Roncesvalles-Rovira-San Antonio. Qué triste que el Gobierno departamental tenga la plata, que el Gobierno departamental le esté apostando a ese proyecto, pero que el Ministerio de Transporte, porque necesitamos ese aval sectorial para poder viabilizarlo, nos devuelva, y nos devuelva, y nos devuelva el proyecto”, afirmó Matiz, visiblemente molesta.

La Gobernación tiene listos $40.000 millones que serán utilizados en obras de infraestructura como pavimentación de tramos, construcción de taludes y modernización de este eje vial. Los recursos fueron aprobados desde 2025, durante varias visitas que la propia mandataria de los tolimenses ha realizado a estos municipios del suroccidente.

“Lo último que nos dijeron ayer es que tenemos que ir a verificar y hacer una nueva visita a la obra. Y entonces, para hacer esa nueva visita, toca esperar que nos asignen un carro. Entonces les dijimos: si quieren, nosotros vamos, los recogemos en Bogotá, los llevamos hasta la vía y los devolvemos nuevamente a Bogotá. Estamos esperando que nos contesten si aceptan esa propuesta. Duele en el alma y duele en el corazón porque la gente allá, en esos territorios, lo que está esperando es la obra, porque esa vía es la que lleva al desarrollo”, detalló.

Se trata de un eje vial clave en el desarrollo de una amplia región dedicada a la producción agropecuaria. Sin embargo, por décadas ha permanecido en pésimas condiciones, lo que dificulta el transporte de alimentos y pasajeros.