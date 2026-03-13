Gobernación de Bolívar resalta labor de la Brigada 19 en la seguridad del sur del departamento

En un recorrido por el sur del departamento, el secretario de Seguridad de la Gobernación de Bolívar, Manuel Berrío, visitó las instalaciones de la Brigada 19 con el fin de estrechar lazos institucionales y reconocer de primera mano el esfuerzo de las tropas en el territorio.

Durante el encuentro, el funcionario expresó un mensaje de gratitud hacia los soldados, destacando que su presencia y trabajo diario son fundamentales para garantizar la tranquilidad de las familias bolivarenses. El secretario subrayó que el sacrificio de cada uniformado es el pilar que sostiene la protección de la región.

Un punto clave de la visita fue el reconocimiento al desempeño del Ejército durante los pasados comicios electorales. El funcionario señaló que, gracias al despliegue estratégico y la vigilancia permanente, la jornada transcurrió sin alteraciones del orden público, permitiendo que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto en un ambiente de total normalidad. Con este respaldo, el Gobierno Departamental reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con las fuerzas militares por el bienestar de Bolívar.