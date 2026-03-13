Fundación de la mujer premió a las mujeres microempresarias del país

Bucaramanga

En el marco de los 40 años de la Fundación de la Mujer se celebró una nueva edición del premio a la mujer microempresaria con el que la financiera reconoce al personal que ha podido crecer en sus emprendimientos y el desarrollo económico del país.

Teresa Eugenia Prada, presidente de la Fundación de la Mujer, indicó que “entre más dificultades hay, más nos mueve pues a seguir ayudando a la gente a la que llegamos, que realmente es la gente del nicho más bajo del microcrédito, mujeres de bajos ingresos preferencialmente, hombres también tenemos como muchos clientes hombres, pero sí ayudarles a potenciar sus negocios, a que aumenten su visión, a que reciban una educación financiera”.

Además de la premiación a nueve mujeres por sus historias de vida, serán otras 35 que también tendrán un reconocimiento por llevar más de 25 años en la Fundación de la Mujer. Una de las historias de las ganadoras es la de Alejandra Cuellar del municipio de Pitalito en Huila.

“Inicié con ellos con la intención de crear un espacio para formación, entonces tenía mi salón de belleza muy pequeñito, tuve un espacio donde atendía mis clientas, pero era muy soñadora. Fundación de la Mujer me abrió las puertas, me hizo mi primer crédito para poder comprar el stand y todo lo de mi salón de belleza y luego di un salto a ser educadora porque ya tenía bastante formación en el área de la belleza y ellos también me abrieron las puertas la segunda vez para poder hacerlo y así hemos ido creciendo”, agregó Cuellar.

Entre las mujeres reconocidas hay personas de todo el país que han podido avanzar en sus emprendimientos con créditos de la Fundación de la Mujer durante los 40 años de funcionamiento.