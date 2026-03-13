Escuela Naval de Cadetes lanza Maestría en Derecho Internacional del Mar y Marítimo

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), continúa fortaleciendo su oferta académica con la creación de la Maestría en Derecho Internacional del Mar y Marítimo, un programa de profundización orientado a la formación de profesionales especializados en los desafíos jurídicos asociados a los espacios marítimos y la gobernanza oceánica. Este nuevo posgrado estará adscrito a la Facultad de Infantería de Marina.

El programa recibió el registro calificado por siete años por parte del Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 005187 del 24 de febrero de 2026, lo que certifica el cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas para la educación superior en el país.

Con esta nueva maestría, la ENAP amplía su portafolio académico, sumándose a los cinco programas de posgrado propios con los que cuenta actualmente esta institución, reconocida por su doble rol como escuela de formación naval militar y universidad marítima de Colombia.

El plan de estudios está estructurado en 59 créditos académicos y se desarrollará en modalidad presencial, con apoyo de tecnologías sincrónicas. El programa contará con un enfoque práctico y aplicado que integrará elementos del derecho público y privado, con una perspectiva nacional, regional y global, permitiendo a los estudiantes comprender de manera integral la gobernanza oceánica y las actividades marítimas.

“El programa busca formar profesionales con conocimientos integrales en derecho marítimo y portuario, capaces de abordar desafíos legales y económicos en el ámbito marítimo, con enfoque en gobernanza oceánica, soberanía, litigios internacionales y desarrollo sostenible”, afirmó el Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

Como parte del proceso de consolidación del programa, en 2024 la ENAP suscribió un Convenio Marco de Cooperación Académica con la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), México, lo que permitió avanzar en la construcción académica de la maestría y el desarrollo de dos cohortes de formación avanzada.

Una vez culminado el proceso interno de preparación académica y administrativa, se proyecta la apertura de la primera cohorte en Cartagena (Bolívar) durante el segundo semestre del año 2026.

De esta manera, la Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, ratifica su compromiso con el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la educación superior, contribuyendo a la formación de talento humano altamente calificado en las áreas marítima, fluvial y portuaria, en beneficio del desarrollo del país y la protección de los intereses marítimos de la Nación.