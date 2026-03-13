Escrutinios en Cartagena alcanzan el 82% de avance y finalizarían este viernes 13 de marzo

El proceso de escrutinio de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Cartagena entra en su recta final. Según informaron fuentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el conteo oficial ya alcanza un 82% de ejecución, por lo que se estima que la consolidación total de los datos concluya en la tarde de hoy.

Desde el pasado lunes 9 de marzo, las autoridades electorales se concentran en el Coliseo de Combates, donde revisan minuciosamente los formularios de las votaciones realizadas el 8 de marzo. El objetivo es confirmar los resultados del preconteo y resolver cualquier discrepancia en los registros de Senado de la República, Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas.

Reclamaciones y vigilancia

Durante el desarrollo de la jornada, se han recibido diversas reclamaciones por parte de testigos y delegados de campañas. Los puntos principales de discusión han sido:

Revisión detallada de formularios electorales.

Ajuste de posibles inconsistencias entre el preconteo inicial y los registros oficiales.

Pese a estas solicitudes, la Registraduría enfatizó que el proceso se ha desarrollado con normalidad y bajo los canales legales establecidos. La transparencia de la jornada está respaldada por la comisión del programa Paz Electoral de la Procuraduría General de la Nación, que vigila el cumplimiento de las normas.

Aspectos logísticos

Aunque el flujo del conteo es positivo, algunos jurados y personal de apoyo han manifestado inconformidades debido a demoras logísticas en el suministro de refrigerios y almuerzos durante las extensas jornadas de trabajo en el recinto.

En el lugar permanecen delegados de los diferentes partidos políticos y autoridades de la organización electoral, quienes esperan el cierre definitivo de las arcas para conocer las cifras oficiales que definirán la representación de la región en el Congreso.