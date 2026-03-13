En Cartagena buscan financiar proyectos de economía circular y manejo sostenible de residuos

Se realizó la primera de las tres jornadas de socialización previstas dentro de la convocatoria del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) 2026, un mecanismo impulsado por la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría General, para fortalecer iniciativas que promuevan el aprovechamiento de residuos y su conversión en oportunidades de generación económica con impacto ambiental.

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Durante el encuentro se les expusieron a los asistentes los lineamientos de la convocatoria, que permanece abierta desde el pasado 2 de febrero y estará vigente hasta el 30 de julio de 2026, y se les hizo un tutorial sobre el uso de la plataforma IAT 2026 donde deben registrar el proyecto con el que participarán.

Es de destacar que propuestas deberán presentarse únicamente de manera virtual en el mencionado portal, mediante el diligenciamiento del formulario disponible, al que se deberán adjuntar los documentos requeridos.

Una vez radicado el proyecto, el sistema enviará al correo registrado una constancia de inscripción. Solo se tendrán en cuenta las postulaciones que cumplan con este procedimiento.

La iniciativa está dirigida a prestadores de las actividades principales y complementarias del servicio público de aseo, así como a recicladores de oficio formalizados o en proceso de formalización que desarrollen su labor en el Distrito.

En esta edición, el incentivo dispone en principio de recursos por $8.202 millones para financiar planes orientados a optimizar el manejo de los residuos sólidos, promover la economía circular, reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y fortalecer las condiciones de trabajo de los recicladores.

Los proyectos serán evaluados por un comité que valorará criterios legales, técnicos, financieros, ambientales y de impacto.

La calificación máxima será de 100 puntos y se dará prelación a las iniciativas con mayor capacidad para reducir los residuos que llegan a los rellenos sanitarios y generar beneficios verificables para los recicladores de oficio.

Los recursos del incentivo respaldarán acciones que fortalezcan las distintas etapas del manejo de los residuos, desde su recolección y traslado, hasta los procesos de clasificación y aprovechamiento.

También se busca impulsar mejoras en la infraestructura destinada a estas actividades y promover la implementación de tecnologías de tratamiento como el compostaje, la biodigestión o la transformación térmica, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normativa nacional.

Así las cosas, la convocatoria contempla la financiación de maquinaria, equipos y herramientas tecnológica.

Igualmente, podrán destinarse a la adquisición de bienes muebles o inmuebles que resulten indispensables para la operación. No obstante, quedan por fuera de este apoyo gastos asociados a campañas pedagógicas, viáticos, funcionamiento o costos operativos.

Dentro del enfoque del incentivo, las propuestas relacionadas con el aprovechamiento comprenden actividades como la recolección selectiva de residuos, su transporte, clasificación y pesaje, procesos que suelen desarrollarse en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), sitios destinados a recuperar materiales y reincorporarlos al ciclo productivo.

En el caso de las iniciativas enfocadas en el tratamiento, estas pueden incluir procedimientos de carácter físico, biológico o térmico que permiten transformar las características de los residuos para disminuir su volumen y facilitar su valorización para nuevas posibilidades de reutilización.

La próxima socialización se realizará en el mes de abril.