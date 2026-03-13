El Pulso del Fútbol, 13 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la clasificación de los cuatro equipos colombianos a la Copa Libertadores.
¿Cuál club colombiano avanzará más en torneos Conmebol? El Pulso del Fútbol, 13 de marzo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los futbolistas colombianos en el balompié de Brasil y sus niveles. César dijo: “Enamorado fue destacado con Gremio, hizo una asistencia. Vasco Da Gama con Carlos Andrés Gómez como uno de los jugadores mejor calificados de su equipo”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero pobre Marino Hinestroza, cero goles, cero asistencias y está completamente borrado de ese equipo. Hay que recuperarlo, porque ya se quedó sin Mundial”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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