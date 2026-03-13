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13 mar 2026 Actualizado 20:27

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El Pulso del Fútbol, 13 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la clasificación de los cuatro equipos colombianos a la Copa Libertadores.

MEDELLIN, COLOMBIA - FEBRUARY 24: Frank Fabra of Independiente Medellin runs in the field during the Copa CONMEBOL Libertadores 2026 match between Independiente Medellin and Liverpool FC at Estadio Atanasio Girardot on February 24, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

MEDELLIN, COLOMBIA - FEBRUARY 24: Frank Fabra of Independiente Medellin runs in the field during the Copa CONMEBOL Libertadores 2026 match between Independiente Medellin and Liverpool FC at Estadio Atanasio Girardot on February 24, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Camila Ortega/Eurasia Sport Images/Getty Images)
¿Cuál club colombiano avanzará más en torneos Conmebol? El Pulso del Fútbol, 13 de marzo de 2026

¿Cuál club colombiano avanzará más en torneos Conmebol? El Pulso del Fútbol, 13 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los futbolistas colombianos en el balompié de Brasil y sus niveles. César dijo: “Enamorado fue destacado con Gremio, hizo una asistencia. Vasco Da Gama con Carlos Andrés Gómez como uno de los jugadores mejor calificados de su equipo”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero pobre Marino Hinestroza, cero goles, cero asistencias y está completamente borrado de ese equipo. Hay que recuperarlo, porque ya se quedó sin Mundial”.

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