Educación que cruza el mar: apoyo escolar llega a Santa Cruz del Islote en el San Bernardo

A casi 49 millas náuticas de Cartagena, unos 78 kilómetros mar adentro, donde el Caribe dibuja un laberinto de aguas tranquilas y pequeñas islas, se encuentra Santa Cruz del Islote, reconocido como el lugar más densamente poblado del mundo y uno de los territorios más apartados del Distrito. Hasta allí llegó una jornada de solidaridad que busca fortalecer los sueños de sus niños y jóvenes.

La Fundación AGM Huellas de Piedra, en alianza con Cemento País y la Sociedad Portuaria Mardique, entregó 250 kits escolares destinados a estudiantes de primaria y secundaria de la Institución Etnoeducativa del Archipiélago de San Bernardo, una comunidad educativa que diariamente enfrenta los retos de la distancia, la falta de energía eléctrica y la insularidad para mantener viva la educación en este rincón del Caribe colombiano.

Los kits —compuestos por útiles fundamentales para el aprendizaje— representan más que herramientas escolares. En una isla donde cada recurso cuenta y donde el acceso suele ser limitado, estos materiales se convierten en aliados para el desarrollo de las jornadas académicas y en un impulso para que los estudiantes continúen construyendo su futuro.

Desde la Fundación AGM Huellas de Piedra, un vocero destacó que este tipo de iniciativas responden al compromiso de acompañar a las comunidades más apartadas.

“Para nosotros es muy importante llegar a territorios como el Archipiélago de San Bernardo. Estos kits escolares son una muestra del compromiso que tenemos con los niños y jóvenes de estas comunidades. Seguiremos llevando apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del archipiélago”, expresó.

El gesto fue recibido con profundo agradecimiento por parte de la comunidad educativa. Sara Amaya, docente de la Institución Etnoeducativa del Archipiélago de San Bernardo, resaltó el valor de la donación para los estudiantes.

“Agradecemos a la Fundación AGM Huellas de Piedra, a Cemento País y a Mardique por este bonito gesto con nuestros estudiantes. Sabemos que estos materiales son muy necesarios para ellos y esperamos que continúen teniendo presente a nuestra comunidad”.

Desde el liderazgo comunitario, Sebastián Berríos, peinado fiscal de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo, también destacó la importancia de esta presencia institucional en el territorio.

“Extendemos nuestro agradecimiento a la Fundación AGM Huellas de Piedra por llegar hasta nuestro territorio. Estos kits educativos tendrán un gran impacto en las jornadas académicas de nuestros estudiantes y valoramos que se impulsen procesos de desarrollo desde la comunidad y con pertinencia para nuestro territorio”.

La alegría también se reflejó en los estudiantes. Arturo Berrugo Mercado, alumno de sexto grado, expresó su entusiasmo tras recibir su kit escolar.

“La verdad me van a servir mucho. Gracias a la fundación y a las empresas Cemento País y Mardique”.

La jornada dejó una imagen poderosa: cuadernos nuevos abriéndose entre calles estrechas rodeadas de mar. Un recordatorio de que, incluso en el territorio más remoto del Distrito, la educación sigue siendo la brújula que orienta el futuro de las nuevas generaciones del Archipiélago de San Bernardo.