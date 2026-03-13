Curso de Derecho Internacional para América Latina y el Caribe en la ENAP organizado por La Haya

La Armada de Colombia abrió las puertas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), en Cartagena, Bolívar, para desarrollar la tercera sesión del Curso de Derecho Internacional para América Latina y el Caribe, organizado por la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que reúne a más de 100 participantes de diferentes países del mundo y se lleva a cabo del 10 al 20 de marzo de 2026.

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Durante esta jornada académica se llevaron a cabo importantes conferencias orientadas al análisis del derecho internacional y los asuntos marítimos.

Entre ellas: “Beneficios del Derecho Internacional del Mar para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia”, orientada por el Contralmirante Hermann Aicardo León Rincón, Jefe de la Jefatura de Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada de Colombia.

Asimismo, se desarrolló la conferencia “El mar como espacio jurídico y estratégico: desafíos para Colombia y el Caribe”, presentada por la doctora Silvana Insignares Cera, Decana de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

En esta sesión participaron profesionales del derecho, académicos y diplomáticos provenientes de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República del Congo, España, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

De igual manera, asistieron coordinadores de la Embajada de Colombia en los Países Bajos, así como Oficiales y Cadetes de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, quienes hicieron parte activa de este espacio de diálogo académico en torno al derecho internacional, la soberanía y la gobernanza marítima.

Con este tipo de escenarios académicos internacionales, la Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, reafirma su compromiso como institución de formación naval militar y universidad marítima del país, promoviendo el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del pensamiento estratégico en torno a los intereses marítimos y el Derecho Internacional del Mar.