CNE y CITREP destacan normalidad en jornada electoral en circunscripciones de paz del Caribe

El Consejo Nacional Electoral y los Tribunales de Garantías de las CITREP reportaron normalidad en las elecciones del 8 de marzo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Tribunales de Garantías de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) destacaron el desarrollo ordenado y con plenas garantías de la jornada electoral realizada el pasado 8 de marzo en municipios priorizados por el proceso de paz en el Caribe colombiano.

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De acuerdo con el seguimiento institucional adelantado por las autoridades electorales, la jornada se desarrolló con normalidad y sin alteraciones del orden público en territorios pertenecientes a las circunscripciones 8, 12 y 13, que agrupan municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, Magdalena y Antioquia.

En la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) 8, el monitoreo electoral se realizó en municipios del departamento de Bolívar, como Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano; así como en el departamento de Sucre, en los municipios de Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo.

En la CITREP 12, el seguimiento se adelantó en municipios del Cesar, como Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar; en La Guajira, en Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar; y en el Magdalena, en Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta.

Por su parte, la CITREP 13 comprende municipios del sur de Bolívar como Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, además del municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia.

El magistrado del CNE e integrante del Tribunal de Garantías de la CITREP 12, Celin Zaluma, explicó que, previo a la jornada electoral, se realizaron amplias jornadas de capacitación dirigidas a testigos electorales y a los distintos actores del proceso, así como la implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer los mecanismos de verificación.

“Por primera vez, el Consejo Nacional Electoral asumió directamente la acreditación de testigos electorales a través de una plataforma nacional, lo que permitió agilizar los procesos de verificación en los puestos de votación mediante códigos QR”, señaló el magistrado.

Las autoridades también informaron que, desde diciembre, se desarrollaron comités de seguimiento electoral y visitas institucionales en municipios históricamente afectados por el conflicto armado, con el propósito de verificar las garantías de campaña, revisar la logística electoral y gestionar medidas de protección para los candidatos ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De igual manera, se adelantaron acciones de control frente al exceso de publicidad electoral, así como jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones sociales y agrupaciones políticas en diferentes municipios del Caribe colombiano.

El Consejo Nacional Electoral destacó que la articulación entre autoridades electorales, fuerza pública, administraciones locales y organizaciones sociales permitió fortalecer las garantías democráticas y facilitar la participación de comunidades rurales y víctimas del conflicto armado en este proceso electoral.

Finalmente, el organismo electoral informó que continuará fortaleciendo los comités de seguimiento, las capacitaciones territoriales y los mecanismos de acompañamiento institucional, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo, con el propósito de seguir consolidando procesos electorales con legitimidad, transparencia y garantías para todos los actores del sistema democrático.