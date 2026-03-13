Cayó presunta integrante del Clan del Golfo señalada de homicidio y extorsión en Bolívar

En desarrollo del Plan Cazador, la Policía Nacional de Colombia logró la captura por orden judicial de una presunta integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, señalada de participar en actividades de homicidio y extorsión en la subregión de los Montes de María.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento fue adelantado por unidades del GAULA de la Policía, en coordinación con Inteligencia Policial y el GAULA Militar, en el corregimiento Carmen de Magdalena, jurisdicción del municipio de Plato, en el departamento del Magdalena.

La capturada conocida con el alias de “Yari”, era requerida por los delitos de homicidio agravado y extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, la mujer presuntamente haría parte del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, organización criminal en la que tendría una trayectoria de aproximadamente tres años.

Según las investigaciones, alias “Yari” sería la encargada de recolectar información sobre posibles víctimas para extorsión y de dinamizar acciones criminales, entre ellas homicidios, en municipios de la subregión de los Montes de María.

Con este resultado operacional, se logró esclarecer el homicidio de Luis Ángel Paternina, ocurrido en el corregimiento de Carmen de Magdalena, donde la víctima fue atacada con arma de fuego.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de esta captura en la ofensiva institucional contra las estructuras criminales.

“Con este resultado seguimos afectando las estructuras del Clan del Golfo que delinquen en la región. Gracias al trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y operativas, logramos llevar ante la justicia a una persona señalada de participar en homicidios y extorsiones que afectaban la tranquilidad de los habitantes de los Montes de María”, señaló el oficial.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando operaciones contra el crimen organizado, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Bolívar y la región Caribe.