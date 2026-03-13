Cardique lanza estrategia de vigilancia ambiental en el agua para Cartagena

Tres embarcaciones especializadas, monitoreo con drones y tecnología de reporte ciudadano fortalecerán la protección de la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de la Virgen y otros ecosistemas estratégicos. 24/7

Durante años, la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de la Virgen y otros cuerpos de agua de la jurisdicción han enfrentado silenciosas amenazas: vertimientos contaminantes, afectaciones a la biodiversidad, ocupaciones ilegales y prácticas que deterioran ecosistemas vitales para la ciudad.

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Hoy, esa historia comienza a cambiar.

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) presentó una nueva estrategia integral de vigilancia ambiental en el agua, que incorpora embarcaciones especializadas, vigilancia las 24 horas del día los siete días de la semana, monitoreo con drones, sistemas tecnológicos de medición ambiental y una plataforma digital para reportar delitos ambientales en tiempo real.

Se trata de una apuesta institucional que busca fortalecer la presencia de la autoridad ambiental en los ecosistemas estratégicos de su jurisdicción y mejorar la capacidad de reacción frente a amenazas ambientales que afectan los cuerpos de agua.

La estrategia es liderada por el director de Cardique, Angelo Bacci, quien aseguró que esta iniciativa marca un punto de inflexión en la forma en que se protegen los ecosistemas acuáticos de la región.

“Hoy marcamos un antes y un después en la protección de nuestros ecosistemas. Nuestros cuerpos de agua necesitan presencia institucional, vigilancia permanente y herramientas tecnológicas que nos permitan actuar con rapidez frente a cualquier afectación ambiental”, señaló Bacci.

Vigilancia ambiental desde el agua

Uno de los componentes centrales de esta estrategia es la incorporación de tres embarcaciones especializadas, que permitirán reforzar las labores de monitoreo, control e inspección ambiental en zonas clave del territorio.

Las embarcaciones estarán destinadas a operar en tres frentes estratégicos:

• AMBIENTIC I, que realizará labores de vigilancia ambiental en la Bahía de Cartagena y su uso será coordinado por la Dirección Técnica de Gestión Ambiental.

• AMBIENTIC II, destinada al monitoreo del sistema hídrico de Juan Angola y se entregó a la Guardia Ambiental.

• AMBIENTIC III, que operará en la Ciénaga de la Virgen, también se entregó a la Guardia Ambiental.

Con estas unidades, Cardique podrá fortalecer su presencia en los cuerpos de agua y mejorar la atención de situaciones como vertimientos contaminantes, derrames de hidrocarburos, afectaciones a la fauna y flora o intervenciones ilegales en ecosistemas sensibles.

Para el director de la Corporación, esta capacidad operativa también envía un mensaje claro frente a quienes cometen delitos ambientales.

“A quienes afectan nuestros ecosistemas les decimos algo claro: hoy tenemos más herramientas para vigilar, detectar y actuar. Nuestros cuerpos de agua ya no están solos”, afirmó Bacci.

Respaldo institucional a la estrategia ambiental

La iniciativa también recibió el respaldo de distintas autoridades que hacen parte del sistema de gobernanza ambiental del territorio.

La secretaria de Planeación del departamento de Bolívar, Susana Puerta, destacó que esta estrategia representa un avance significativo para la gestión ambiental del territorio.

“Esta es una herramienta muy importante que pondrá a Cartagena en la vanguardia en la protección y proyección de sus ecosistemas. Nos sentimos orgullosos, como integrantes del Consejo Directivo de Cardique, de respaldar esta iniciativa”, afirmó.

Por su parte, el capitán de Puerto de Cartagena, Alberto Luis Buelvas, destacó la importancia de fortalecer la vigilancia ambiental en la Bahía de Cartagena, uno de los corredores marítimos más activos del Caribe.

“Estamos dispuestos a respaldar este trabajo que inicia Cardique, porque es necesario incrementar la vigilancia en la Bahía de Cartagena, donde se reciben más de 10.000 embarcaciones al año que pueden generar impactos sobre el cuerpo de agua. Cardique cuenta con nosotros para frenar los delitos ambientales”, aseguró.

En la misma línea, el director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), Mauricio Javier Rodríguez, felicitó a Ángelo Bacci, director de Cardique, por liderar esta estrategia de protección ambiental.

“Yo felicito al director de Cardique, Angelo Bacci, por liderar esta iniciativa tan importante para los ecosistemas de la ciudad. Desde el EPA seguiremos trabajando de manera articulada para sacar adelante esta importante tarea”, expresó.

Tecnología y participación ciudadana

La estrategia ambiental también incorpora un componente tecnológico que busca involucrar activamente a la ciudadanía en la protección del territorio.

Se trata de Ambientic, una aplicación móvil desarrollada por Cardique que permitirá a cualquier persona reportar en tiempo real posibles delitos ambientales o situaciones que pongan en riesgo el entorno natural.

A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán enviar alertas sobre contaminación del agua, tala ilegal, manejo inadecuado de residuos, afectaciones a la fauna o cualquier otra situación que requiera la intervención de las autoridades.

Según explicó Bacci, esta herramienta permitirá construir una red de alerta temprana que conecte a la ciudadanía con la acción institucional.

“La protección del ambiente no puede ser solo tarea de las autoridades. Con Ambientic buscamos que la ciudadanía también se convierta en aliada de la vigilancia ambiental”, señaló.

Un nuevo capítulo para la protección ambiental

Con la incorporación de estas herramientas operativas y tecnológicas, Cardique busca consolidar una estrategia integral de vigilancia ambiental que fortalezca la gobernanza del territorio y la protección de los ecosistemas.

Para el director Angelo Bacci, el mensaje es claro: la defensa de los cuerpos de agua de Cartagena requiere presencia institucional, tecnología y participación ciudadana.

“Proteger nuestros ecosistemas es proteger la vida, la biodiversidad y el futuro de Cartagena. Hoy estamos dando un paso firme para garantizar que nuestros cuerpos de agua tengan la vigilancia que merecen”, concluyó.