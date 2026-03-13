Cámara de Comercio de Cartagena realiza Feria de Servicios Empresariales en Nelson Mandela

Con el propósito de acercar sus servicios al territorio y fortalecer la actividad productiva de la ciudad, la Cámara de Comercio de Cartagena realizará este viernes 13 de marzo una Feria de Servicios Empresariales en el barrio Nelson Mandela, una jornada de atención directa para comerciantes, emprendedores y empresarios del sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la actividad, los asistentes podrán participar en el censo empresarial, recibir orientación sobre su actividad económica y acceder a servicios como la renovación de la matrícula mercantil y otros trámites registrales, con el acompañamiento del equipo institucional.

La feria también contará con la participación de entidades invitadas que brindarán servicios complementarios para la comunidad, generando un espacio de atención cercana que contribuye al fortalecimiento de las unidades productivas del sector.

“Queremos que los comerciantes y emprendedores de Nelson Mandela encuentren aquí un espacio cercano para recibir orientación, resolver inquietudes y fortalecer sus negocios. Llevar la Cámara al territorio nos permite acompañar directamente a quienes dinamizan la economía de nuestra ciudad”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La Cámara de Comercio de Cartagena recordó además que la renovación de la matrícula mercantil vence el próximo 31 de marzo, un trámite que mantiene activa la empresa ante el Registro Mercantil y permite acceder a oportunidades que impulsan la movilidad empresarial.

Anticipar la renovación es clave para evitar congestiones y continuar fortaleciendo el tejido empresarial del territorio, una apuesta que contribuye a consolidar un Caribe más competitivo.