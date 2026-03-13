Autoridades de los dptos. de Sucre, Bolívar y Atlántico visitan la operación del Canal del Dique

Hoy el Canal del Dique, entre el municipio de Calamar (Bolívar) y la Bahía de Cartagena, cuenta con un operador concesionado que ha garantizado el tránsito de más de 3.5001 embarcaciones mayores

La Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Ecosistemas del Dique adelantaron un recorrido con la gobernadora del Sucre, Lucy García; de Bolívar, Juliana Solano (encargada); del Atlántico, EduardoVerano de la Rosa, y el Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quienes resaltaron las intervenciones de mantenimiento y operación de la infraestructura existente, que garantizan que este corredor fluvial mantenga su navegabilidad.

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El proyectoconcesionado ha removidomás de 2,5 millonesde metros cúbicos de sedimentos a lo largo del corredor fluvial y asegurado el mantenimiento, rocería y limpieza en más de 120 kilómetros de diques de protección, incluyendo sectores críticos de Santa Lucía, Calamar, Gambote y Soplaviento.

“De la mano de las autoridades en los territorios, hemos preservado el bienestar y calidad de vida de la población ribereña al Canal del Dique; gracias a la concesionaria Ecosistema del Dique, el primer megaproyecto de restauración ambiental en Colombia y Suramérica, se prevendrá inundaciones y recuperará los ecosistemas degradados”, indicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

En el Canal del Dique se han atendido más de 300 servicios de asistencia a usuarios y apoyo a comunidades y se dispusieron de dos ambulancias fluviales completamente dotadasde equipos y personal médico,en donde se han prestado servicios desde la orientación, campañas de capacitación, traslados a centros asistenciales y atenciones en sitio, logrando promedios de respuesta eficientes para servicios comunitarios y emergencias.

Simultáneamente, el Estudio de Impacto Ambiental que solicitó la ANLA como requisito fundamental para el iniciode obras en este territorio, ya tiene un avance del 41%; la consultoría contratada por la Concesión viene recolectando muestras biológicas en campo y el 67% del área del proyecto ya fue objeto de toma de datos durante la época de lluvias en diciembre de 2025.

1 Desde junio de 2023 a diciembrede 2025.

Canal del Dique: un proyectoúnico y transformador

El proyecto de ‘Restauración de los ecosistema degradados del Canal del Dique’ abarca un área de influencia de 435 mil hectáreas, entreárea marina y continental, y tiene una longitud total de 115 kilómetros, entre el municipio de Calamar y la Bahía de Cartagena, departamento de Bolívar.

Entre las obras más importantes se contempla la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas: uno en Calamar y otro en Puerto Badel. Esta infraestructura permitirá el control del caudal del agua y la intrusión salina, además mitigará la erosión de orillas y reducirá el ingreso de la sedimentación a las bahías de Cartagena y Barbacoas, entre otros resultados.

Todas estas intervenciones ayudarán a restaurar los ecosistemas degradados, beneficiando a 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.