Armada de Colombia restaura muelle afectado por frente frío en Tierra Bomba
Más de cuatro mil habitantes de este corregimiento insular de Cartagena podrán utilizar nuevamente el embarcadero de forma segura
Durante más de 15 días, la Armada de Colombia y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – Cotecmar, en articulación con el Consejo Comunitario de Tierra Bomba y la Cooperativa Nautitur, adelantaron labores de adecuación y mantenimiento del embarcadero menor utilizado diariamente por los habitantes de la isla.
Las deterioradas condiciones de la infraestructura y el riesgo que representaba para la comunidad fueron factores determinantes para que la Institución Naval, junto con los líderes y pobladores de Tierra Bomba, unieran esfuerzos para llevar a cabo estas reparaciones. Este muelle es utilizado de manera permanente por más de cuatro mil personas que residen en el corregimiento y dependen de él para su transporte y actividades cotidianas.
Con este tipo de iniciativas, la Armada de Colombia reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades del Caribe colombiano, desarrollando acciones de asistencia humanitaria que contribuyen a la mitigación de riesgos, la prevención de accidentes y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas costeras e insulares del país.