Armada de Colombia restaura muelle afectado por frente frío en Tierra Bomba

Durante más de 15 días, la Armada de Colombia y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – Cotecmar, en articulación con el Consejo Comunitario de Tierra Bomba y la Cooperativa Nautitur, adelantaron labores de adecuación y mantenimiento del embarcadero menor utilizado diariamente por los habitantes de la isla.

Las deterioradas condiciones de la infraestructura y el riesgo que representaba para la comunidad fueron factores determinantes para que la Institución Naval, junto con los líderes y pobladores de Tierra Bomba, unieran esfuerzos para llevar a cabo estas reparaciones. Este muelle es utilizado de manera permanente por más de cuatro mil personas que residen en el corregimiento y dependen de él para su transporte y actividades cotidianas.

Con este tipo de iniciativas, la Armada de Colombia reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades del Caribe colombiano, desarrollando acciones de asistencia humanitaria que contribuyen a la mitigación de riesgos, la prevención de accidentes y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas costeras e insulares del país.