Zayda Aguilera denuncia anomalías en triunfo de Karen Manrique por curul de paz en Arauca

Zayda Aguilera, excandidata a una curul de paz por el departamento de Arauca, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre una denuncia que interpondrá por anomalías en las elecciones del pasado 8 de marzo en Arauca, según dice, Karen Manrique, quien tiene orden de captura, llegó a tener el 100% de la votación en algunas mesas y le ganó la curul.

“Hay situaciones bastantes anómalas que se presentaron en el territorio y es una tristeza y una pérdida para Arauca”, dijo.

Aunque mencionó que no ha realizado la denuncia formal, enfatizó en que “desde el principio se dio conocimiento a las autoridades competentes como al Consejo Nacional Electoral, a la misma Registraduría y a la Fiscalía, una presunta inscripción masiva de cédulas en los territorios”.

De hecho, detalló que 10 concejales de TAME están dentro de esta misma por la situación en que ellos se cambiaron del casco urbano hacia el área rural.

“Aquí estuvimos batallando de verdades desde nuestra campaña contra un monstruo grandísimo que lo componen muchísimas cabezas”, agregó.