Sicariato en el barrio Las Delicias de Ibagué deja a una persona capturada

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un nuevo caso de sicariato esta vez en el barrio Las Delicias, comuna 6 la capital del Tolima donde perdió la vida un joven de 25 años.

Según conoció Caracol Radio, en el sector fue atacado con impactos de arma de fuego una persona identificada como Jhon Martínez, conocida en la zona como ´Tito´, quien pese a ser trasladado a un centro asistencial llegó sin vida.

En medio de la reacción de la Policía se capturó en un puesto de control a una persona conocida con el alias de ´El Mecánico´, quien registra anotaciones judiciales por los delitos de receptación y porte ilegal de armas de fuego.

En el informe revelado por parte de las autoridades, se estableció el otro presunto delincuente se alcanzó a bajar de moto y escapó con el arma de fuego, dejando abandonado a su cómplice en medio de la persecución policial.

Las autoridades adelantan la investigación de este caso con el fin de identificar el otro presunto delincuente que alcanzó a fugarse, mientras que establecen los móviles de este hecho.

En lo corrido del 2026 en la capital del Tolima se han presentado más de 10 casos de homicidio entre los que se resaltan varios motivados por la lucha contra el microtráfico en la ciudad.

Dato: la víctima identificada como Jhon Martínez se encontraba viendo el partido del Deportes Tolima en una tienda cuando fue asesinado.