Se hizo efectiva la orden de captura contra Karen Manrique por el caso UNGRD

Se acaba de hacer efectiva la orden de captura de la congresista Karen Manrique, tras la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario por el caso UNGRD.

Manrique se presentó nuevamente de forma voluntaria ante las autoridades en Tame, Arauca.

Noticia en desarrollo.