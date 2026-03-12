Primer Buque Hospital de Colombia zarpa hacia el Pacífico

Con la presencia del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud y Protección Social, se llevó a cabo la ceremonia de zarpe del Buque Hospital Benkos Biohó, diseñado y construido en Colombia por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR.

La embarcación, primera de su tipo construida en el país, tendrá la capacidad de brindar a las poblaciones de la región Pacífica servicios médicos de baja y mediana complejidad, entre los que se incluyen cirugía, consulta externa especializada, laboratorio clínico, medicina interna, ginecología, imágenes diagnósticas y telemedicina, entre otros.

Asimismo, contará con una plataforma habilitada para la toma y despegue de helicópteros, lo que permitirá ampliar las capacidades de atención y evacuación médica en zonas de difícil acceso.

El Buque Hospital Benkos Biohó hace parte de los proyectos de tecnología dual desarrollados por COTECMAR, lo que le permite realizar navegación costera y fluvial para atender comunidades ubicadas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó.

La construcción de esta embarcación demandó más de 353.000 horas de diseño, ingeniería y construcción, generando aproximadamente 454 empleos directos y 1.362 empleos indirectos, lo que representa un impacto positivo en la generación de empleo especializado en la ciudad de Cartagena, la región y el país.

“Desde COTECMAR estamos complacidos y orgullosos de entregar una nueva embarcación a Colombia, la primera de este tipo diseñada y construida por colombianos para los colombianos, como soporte a las misiones de salud que permitirá llevar servicios de salud a poblaciones de difícil acceso. Este proyecto ha sido posible gracias a la articulación del Ministerio de Salud y Protección Social, la Armada de Colombia y nuestra Corporación”, afirmó el señor Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, Presidente de COTECMAR.