Policías evitaron tragedia con vehículo que se quedó sin frenos en vías de Bolívar

Momentos de angustia se vivieron en la vía Turbaco–Cartagena, cuando un vehículo presentó una falla mecánica y se quedó sin frenos, generando peligro para los actores viales que transitan diariamente por la conocida bajada de este corredor vial.

Según testigos, el automotor ya había atropellado a un motociclista y continuaba avanzando sin control, lo que encendió las alarmas entre las personas que se encontraban en el lugar.

En medio de la emergencia, el intendente Atahualpa Escobar y la patrullera Keren Hernández, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar, reaccionaron de manera inmediata para evitar que la situación terminara en una tragedia mayor.

Los uniformados actuaron con rapidez y lograron desviar el vehículo hacia la orilla de la vía, donde finalmente se detuvo, evitando así que el automotor continuara su recorrido y pudiera atropellar a más personas que se movilizaban por el sector.

El conductor del vehículo, Pedro, quien salió ileso del incidente, agradeció la rápida intervención de los uniformados.

“Sentí que el carro no respondía porque se quedó sin frenos y pensé que iba a pasar algo muy grave. Gracias a la reacción de los policías lograron ayudarme a detener el vehículo y evitar una tragedia”, expresó el conductor.

Gracias a esta acción oportuna y heroica, no se registraron más personas lesionadas entre los actores viales que diariamente transitan por la bajada de Turbaco hacia Cartagena.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la acción de los uniformados.

“Resaltamos la oportuna intervención del intendente Atahualpa Escobar y la patrullera Keren Hernández, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, quienes con su rápida reacción evitaron que esta situación terminara en una tragedia mayor, protegiendo la vida de los ciudadanos”, manifestó el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para verificar el estado técnico-mecánico de sus vehículos, especialmente el sistema de frenos, antes de movilizarse por las vías del departamento.