Perú: presidente dice que cada día es más inteligente porque habla con los filósofos Kant y Hegel

Una vez más, la presidencia del Perú vuelve a estar envuelta en polémica. Esta vez por cuenta del nuevo mandatario, José María Balcázar, quien al intentar defender su capacidad intelectual y estado de salud, generó más preguntas sobre si está en plenas condiciones para seguir ejerciendo como cabeza de gobierno.

Luego de una sesión del Consejo de Ministros, Balcázar participó de una conferencia de prensa en la que respondió a las críticas sobre comentarios previos y reiteró que su lucidez mental no puede cuestionarse.

“Trato de evitar que digan ‘El doctor Balcázar está enfermo’. Más bien, cada día me vuelvo más inteligente y yo puedo hablar permanentemente todos los días. Hablo con Kant, hablo con Hegel y eso prueba de que estoy bien de salud”, dijo el presidente.

Balcázar apeló hacer referencia de los filósofos alemanes Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel para destacar que su estado intelectual es sólido.

Declaraciones malinterpretadas

En la conferencia, Balcázar fue cuestionado sobre algunas de sus posiciones polémicas como su postura sobre el matrimonio infantil.

Balcázar aseguró que varios sectores “malinterpretaron sus declaraciones” y explicó que esto se debe a “diferencias de formación” o de comprensión del contexto político.

“Yo soy un irreverente nato y soy un conspirador permanente en el buen sentido de la palabra. Ahí está mi discurso en el Congreso, en las comisiones, en los votos que he emitido. Fui malinterpretado por alguien que de repente no tiene una formación muy adecuada”, dijo el presidente encargado.

Un mes para las elecciones

A un mes de las elecciones presidenciales en Perú, ninguno de los 36 candidatos en contienda reúne en las encuestas más del 12 o 14 % de la intención de voto, lo que puede abrir la puerta a un ‘outsider’, una cara nueva en la política nacional que conecte con un electorado que critica y rechaza a su clase gobernante.

Con una elección tan abierta en número de candidatos, y si bien solo cuatro son de izquierda, la posibilidad de que se produzca una sorpresa como la protagonizada en 2021 por Pedro Castillo está en el aire, sobre todo cuando aproximadamente un 30 % sigue indeciso o no quiere votar por ninguno de los candidatos en carrera, de acuerdo a varios sondeos.

“Todavía hay espacio para un outsider”, advierte el director para Perú de la encuestadora Ipsos, Alfredo Torres, en declaraciones al diario Perú 21.

Hasta ahora, las encuestas están encabezadas por el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con valores que rondan el 12 % y 8 %, respectivamente, en intención de voto.

Luego de ellos viene una pléyade de 34 aspirantes, muchos nuevos en la política o casi desconocidos para la mayoría de los peruanos.