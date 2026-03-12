Más búsqueda de empleo y menos ocupados: así se mueve el empleo en Cartagena

El inicio de 2026 abre una conversación sobre el comportamiento del empleo en Cartagena y sobre cómo se está moviendo el mercado laboral en la ciudad. Este análisis cobra relevancia desde el sentir ciudadano: la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Cartagena Cómo Vamos reveló que el 63% de los habitantes considera que en la ciudad no es fácil encontrar trabajo, sensación que se mantiene desde 2024.

Revisar los datos permite entender cuántas personas están participando en el mercado de trabajo, cómo se distribuyen los empleos y en qué actividades económicas se concentran.

De acuerdo con cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en el trimestre móvil noviembre de 2025 a enero de 2026, la tasa global de participación en Cartagena se ubicó en 64,2%, superior al 62,6% registrado en el mismo periodo del año anterior; es decir, que más personas están activas en mercado laboral, sin embargo, el número de ocupados disminuyó y la desocupación aumentó: esto indica que más cartageneros están buscando trabajo, pero no todos logran encontrarlo.

Bajó la ocupación

En Cartagena, el total de personas ocupadas pasó de 412 mil a 407 mil, es decir, 5 mil personas dejaron de estar ocupadas. La tasa de ocupación se ubicó en 54,8%, en el trimestre móvil noviembre de 2025 a enero de 2026, por debajo del 56,1% del mismo periodo anterior, una caída de 1,3 puntos.

En la distribución por posición ocupacional, los empleados privados disminuyeron alrededor de 3% y los empleados del gobierno cerca de 13%.

En contraste, los trabajadores por cuenta propia crecieron casi 2% y representan más de la mitad de la población ocupada, reflejo del peso del trabajo independiente en la ciudad, con efectos en la estabilidad de los ingresos y la protección social.

Cambios en los sectores que generan empleo

Al analizar las actividades económicas, algunas registraron incrementos en el número de personas ocupadas. El mayor crecimiento se presentó en alojamiento y servicios de comida, con un 26%, ocupando a 10 mil personas más que en el mismo periodo hace un año.

También se observaron aumentos en actividades profesionales, servicios administrativos e inmobiliarios.Sin embargo, la disminución en los ocupados de sectores como construcción con una baja del 15% y comercio y reparación de vehículos, con 11%, representaron 14 mil puestos de trabajo menos.

Aumentó la desocupación

La tasa de desocupación en la ciudad para el trimestre noviembre de 2025 a enero de 2026 alcanzó el 14,6%, un aumento de 4,1 puntos porcentuales, lo que marca un reto para Cartagena, siendo entre las principales capital del país, la del nivel más alto de personas buscando empleo sin encontrarlo, donde Bogotá registró 7,5%, Medellín 8%, Cali 8,2%, Barranquilla 8,7% y Bucaramanga 9,1%.

Este panorama enciende una alerta para Cartagena. El aumento en la desocupación, sumado a la caída en el número de personas ocupadas, indica las dificultades del mercado laboral para absorber a quienes buscan trabajo. Es necesario fortalecer estrategias que impulsen la generación de empleo de calidad y promuevan oportunidades laborales más estables en la ciudad.