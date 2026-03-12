Karen Manrique aún no ha sido capturada pese a que se presentó ante la Policía

La representante Karen Manrique se presentó en la noche de este miércoles en la estación de Policía del municipio de Tame, Arauca, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara una medida de aseguramiento en su contra dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Sin embargo, la captura aún no se ha hecho efectiva, según pudo confirmar Caracol Radio.

De acuerdo con la información conocida por este medio, tras presentarse ante las autoridades no se materializó el procedimiento judicial, por lo que se espera que en las próximas horas la congresista vuelva a presentarse ante la Policía para hacer efectiva la orden emitida por el alto tribunal.

La decisión de la Corte se da dentro de la investigación por el presunto delito de cohecho impropio, en medio del entramado de corrupción que salpica a varios congresistas por supuestos ofrecimientos de contratos y beneficios a cambio de respaldar decisiones relacionadas con operaciones de crédito y proyectos de la UNGRD.

En el mismo proceso, la Corte Suprema también ordenó medida de aseguramiento contra el congresista Wadith Manzur, mientras avanza el juicio contra varios legisladores señalados de estar vinculados al caso.

Las autoridades están a la espera de que se haga efectiva la orden judicial para definir el lugar de reclusión de la congresista mientras continúa el proceso en su contra.