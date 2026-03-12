La Nueva EPS restablece entrega de medicamentos a 32 mil usuarios en Ibagué

Ibagué

La Nueva EPS en Ibagué restableció el servicio de entrega de medicamentos a más de 32 mil usuarios en el punto de distribución de la calle 43 con carrera Quinta, a cargo de Medic Colombia. Ahora los afiliados deberán cumplir con un pico y cédula para poder reclamar sus fórmulas.

Los usuarios de la EPS que están siendo atendidos en este punto de dispensación de medicamentos son los que asistían a atención primaria en la IPS Viva Uno A de la calle 27 con Quinta.

Según Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, las personas deben hacer filas de hasta 6 horas para poder llegar a la ventanilla de entrega, en algunos casos los medicamentos quedan pendientes por parte del nuevo operador.

“Hay un alto volumen de pendientes, aunque hay un avance, esperamos que se estabilice la atención para tener una mejor cobertura en este plan de contingencia que se está aplicando”, dijo la secretaria de Salud de Ibagué.

Según la funcionaria, la atención se mantendrá de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. hasta el 24 de marzo fecha en la que se espera se haya estabilizado la entrega de medicamentos.

Finalmente, aseguró que no hay pañales, no hay productos de nutrición y solo entregan 2 fórmulas por usuario. Lo que significa que sigue el calvario para los pacientes de la Nueva EPS en Ibagué.

“No hay entrega de medicamentos controlados y aún están esperando que les lleguen pañales y nutrición, así como solo vana entregar dos fórmulas por pacientes, estos son los lineamientos entregados”, puntualizó.