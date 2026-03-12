La Capilla del Sofitel Legend Santa Clara se transformó en un escenario sensorial

La histórica Capilla del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena se convirtió en el escenario de una de las experiencias gastronómicas más esperadas del festival SUMAQ Colombia, con una cena de seis tiempos liderada por los chefs franceses Régis y Paul Marcon junto al chef anfitrión Dominique Oudin.

La velada reunió a cerca de 100 invitados en una puesta en escena inspirada en la naturaleza y en el concepto orgánico que define el espíritu de SUMAQ. La experiencia comenzó a las 7:00 p.m. con un cóctel de bienvenida en el pasillo del Salón Santa Clara, donde personajes alegóricos a la tierra, música en vivo y bocados inspirados en los chefs invitados dió inicio a la celebración.

El montaje de la cena tuvo una propuesta que combinó la esencia de Europa y el Caribe. Dos grandes mesas imperiales para cincuenta comensales cada una estuvieron dispuestas en el salón, rodeadas de madera rústica, paredes coloniales y pisos de mármol. Pequeños arreglos florales en tonos borgoña y ocre recorrieron las mesas, mientras telas suspendidas en el techo y follajes verdes crearon una escenografía envolvente, iluminada por chandeliers que evocaron la elegancia europea.

La experiencia también incorporó elementos diseñados especialmente para esta edición del festival. El diseñador colombiano Fabián Alarcón creó uniformes exclusivos inspirados en la manta guajira y en símbolos ancestrales como el sol, emblema de SUMAQ. Las servilletas y detalles de mesa fueron elaborados para el evento.

Durante la cena, los chefs Marcon presentaron un recorrido gastronómico que incluyó bonbon de remolacha al saúco con mousse de hígado de ave, espárragos en velouté de hierbas frescas, robalo con salsa de zanahoria fermentada y su emblemática res en dos cocciones con puré de papa al cistre.

El chef Dominique Oudin aportó una mirada caribeña con preparaciones como chicharrón de cerdo con guatila al mojito, tartaleta de plátano con encocado y canelones de cangrejo y calamar con miel, polen, maracuyá y tomate. El cierre dulce incluyó macarrón de guanábana y maíz soplado, profiterol de maracuyá con praliné de pistacho y un Opera 2.0.

“Queríamos que esta cena fuera una experiencia completa donde la gastronomía, el diseño, la música y el servicio se mezclarán entre sí. SUMAQ celebra la riqueza de los productos colombianos y al mismo tiempo crea un encuentro con la alta cocina internacional en un escenario único como Sofitel Legend Santa Clara”, afirmó Juan Pablo Estrada, Director de Alimentos y Bebidas del hotel.

La velada estuvo acompañada por música en vivo y una ambientación visual con imágenes de distintas regiones de Colombia, completando una experiencia que fusiona tradición, territorio y alta gastronomía en el corazón de Cartagena.

Este evento fue posible con el apoyo y la colaboración de diferentes compañías quienes estuvieron presentes e hicieron posible el evento SUMAQ 2026. Ellas son: Hotel Sofitel Legend Santa Clara, Sofitel Bogotá Victoria regia, Sofitel Barú Cartagena, grupo Air France-KLM, Tatiana Tarón, Studio Infinity, Navigamus, Rosario Beach, Rhitmo Producción, Fabián Alarcón, Macondo Catering, Boden, Juan Bernardo Peláez, Nelson Gómez Music, Caterine Ceballos – Premier, Circo Teatro Caribe, Zonak Inverleok, Dislicores, Casa Domecq, Quimbaya, Global Wine, Moët, Genesis, Whispering Angel, Magix, Induimpresos, Musique, David Uribe, Tico 3 Palacios, 3 Cuerdas, Café Salento, Cigar Roller, ALL – Accor Live Limitless, Casamar Weddings, Vista Alegre, Eclub, Chentani y Le Creuset.