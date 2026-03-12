Inundaciones dejan más de 30 familias damnificadas en Melgar, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, reveló que un total de 37 familias, alrededor de 100 personas, resultaron damnificadas por el desbordamiento de la quebrada La Melgara en Melgar.

La funcionaria indicó que la emergencia invernal fue atendida por cerca de 100 personas del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Melgar, Gestión del Riesgo Municipal y la Defensa Civil. Las inundaciones se registraron en los barrios Alameda, Yajaira, Sicomoro I y II, Acapulco y Colinas.

“El alcalde nos pasó un censo de las familias damnificadas. Tenemos cerca de 37 jefes de hogar, unas 100 personas que resultaron afectadas en total en el municipio. Nosotros tenemos el balance de que ya bajó el nivel del agua; empezaron a sacar los enseres para secarlos y atender la emergencia”, explicó la funcionaria.

Se prevé que el jueves 12 de marzo la Secretaría de Gestión del Riesgo del Tolima entregue las primeras ayudas humanitarias a las familias damnificadas. “Esperamos poder evaluar cómo se entraría a apoyar a mediano plazo a los habitantes de allí. Este es un punto crítico que tenemos identificado en el departamento para evaluar unas respuestas a largo plazo de una manera técnica, por si se debe realizar alguna obra”, señaló.

La funcionaria también reveló que cinco municipios del Tolima permanecen en alerta por el riesgo de emergencias hidrológicas, ante el posible desbordamiento de los ríos Sumapaz y Prado. Los municipios son Cunday, Villarrica, Prado, Melgar y Carmen de Apicalá.