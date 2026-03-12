Entregan renovado Centro de Desarrollo Infantil de Puerto Rey tras 10 años de abandono

El 2026 ha llegado cargado de buenas nuevas para la niñez en la ciudad. La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa fortaleciendo los espacios para la atención integral de la primera infancia y fortalecer la seguridad alimentaria de zonas corregimentales, insulares y barrios con desafíos sociales.

Es así como el alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente hoy las obras de adecuación y mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Puerto Rey, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social. Una intervención que mejora las condiciones de seguridad, bienestar y aprendizaje de los 102 niños y niñas beneficiarios.

Además, y lo que más remarcó el alcalde Dumek Turbay, fue que el CDI se convertirá en una bandera sectorial de la lucha contra la inseguridad alimentaria en Cartagena,,específicamente, en asegurar los valores nutricionales que necesita un niño a diario.

En el CDI tendrán comida en cuatro tiempos (desayuno, almuerzo y dos refrigerios) que aseguran un 80 % del valor diario que necesita un niño para nutrirse al día.

“Esto es más que cemento, aulas, parque y paredes. Es un entorno nuevo y óptimo para que nuestros niños más pequeños se nutran como merecen y sean cuidados y criados con la mejor atención que merecen. Con esto se incentiva que tengan bonitos proyectos de vida desde muy pequeños, pues la nutrición en la primera infancia es clave para el desarrollo psicosocial más óptimo”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Además, son niños bien cuidados, mientras sus madres trabajan o estudian, sin que tengan riesgo de alguna afectación a su integridad física y emocional. Obras tan especiales como esta dan muestra que el avance y el progreso de Cartagena son y deben ser integrales. A la par de la modernidad que traen consigo los nuevos escenarios públicos que se han entregado y que se construyen, también avanza la ciudad con intervenciones directas a luchar contra la pobreza, el hambre y dignificar la calidad de vida de nuestros niños y sus familias tras diez años de abandono”.

10 años sin ser atendido: hoy acabó el abandono

Por primera vez desde su funcionamiento, el Centro de Desarrollo Infantil recibió una intervención integral, desde su fundación en 2015.

Las obras, que iniciaron en septiembre, incluyeron intervenciones estructurales y mejoras en diferentes áreas del CDI, así como una dotación pedagógica y mobiliaria que permitirá fortalecer los procesos educativos y el desarrollo integral de la niñez.

Durante la ejecución de la intervención se priorizó la vinculación de mano de obra local, con la participación de 15 trabajadores entre obreros y oficiales de obra y 3 aseadoras, aportando también a la generación de oportunidades para la comunidad.

Con esta intervención, ya son cuatro los CDI transformados en la ciudad, sumando esfuerzos para brindar espacios dignos para la atención de la primera infancia, dentro de los que se encuentran: CDI Ciénaga de la Virgen, Sueños Unidos de Bicentenario, Huellas de Esperanza de Villas de Aranjuez, que correspondió a una obra completamente nueva, y la presente entrega: CDI Puerto Rey.

A estas se sumarán, próximamente, CDI de Flor del Campo, Bicentenario 2, Punta Canoa y Casa Lúdica de Colombiatón.

Espacios renovados para el bienestar de los niños y niñas

Las adecuaciones realizadas en el CDI Puerto Rey incluyeron mejoras en infraestructura, seguridad, servicios y confort de las instalaciones.

Entre las principales intervenciones se destacan:

• Cambio de la cubierta por lámina termoacústica para mejorar la regulación térmica y disminuir la carga sobre la estructura.

• Adecuación de salones pedagógicos, elevación de niveles de piso e instalación de cerámica para evitar inundaciones.

• Renovación completa del sistema eléctrico.

• Cambio de puertas y ventanas en aluminio para mayor durabilidad y seguridad.

• Adecuación del área de juegos infantiles con superficie antideslizante y cerramiento de seguridad.

• Mejoramiento de cocina y comedor, incluyendo nuevos mesones y mejores condiciones para la preparación y consumo de alimentos.

El comedor tuvo una renovación total, y por solicitud de las madres comunitarias, el salón cuenta con una división que permitirá convertir el área en dos zonas independientes cuando se requiera.

•⁠ ⁠Renovación de baños infantiles y de adultos, teniendo en cuenta lo que exige la norma en los espacios de cuidado infantil y de primera infancia.

• Instalación de cielo raso en PVC.

• Construcción y adecuación de andenes y bordillos para mejorar el drenaje de aguas lluvias.

• Revisión y corrección del sistema hidráulico y sanitario.

• Intervenciones de urbanismo, jardinería y mantenimiento de muros.

Estas mejoras garantizan espacios más seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje y el cuidado de los niños y niñas.

Dotación para fortalecer el aprendizaje

Como parte de esta entrega, el CDI también recibió dotación pedagógica, mobiliario y elementos para el desarrollo infantil, entre los que se destacan:

• 160 sillas infantiles tipo kinder

• Bibliotecas infantiles

• Organizadores de juguetes y material pedagógico

• Mesas, mobiliario y señalización interna

• Parques infantiles y resbaladeros

• Juegos didácticos y pedagógicos

• Instrumentos musicales

• Material sensorial, bloques lógicos y rompecabezas

• Ventiladores y elementos de apoyo para los salones

• Piso acolchado para zonas de juego

El objetivo de estas herramientas es fortalecer los procesos pedagógicos, el juego y el aprendizaje en ambientes adecuados para la primera infancia.

“Desde el día 1 de esta administración, la consigna ha sido clara: trabajar por el bienestar integral de la niñez con espacios dignos, seguros y estimulantes para su crecimiento y desarrollo”, añadió Turbay.

“La renovación del CDI Puerto Rey es una muestra de nuestro compromiso con la primera infancia y con las familias cartageneras. Ya son 4 los CDI que renovamos y seguiremos fortaleciendo la red de atención para los niños y las niñas, con las próximas intervenciones del CDI de Punta Canoa, Bicentenario, Flor del Campo y la casa lúdica de Colombiatón”, aseguró Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.