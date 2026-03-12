Dadis vigila atención de guarda herido en IPS Virrey Solís y exige respeto a la misión médica

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis- realiza seguimiento al estado y evolución de salud del guarda que resultó herido mientras cumplía su labor de vigilancia en la urgencia de la IPS Virrey Solís.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En visita realizada este jueves por el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud Dadis, Rafael Navarro España, se informó que el paciente aún permanece en estado crítico en la UCI de la Clínica Madre Bernarda, donde el equipo médico le brinda atención especializada. Además, desde la entidad sanitaria del Distrito se estará haciendo acompañamiento psicosocial a la familia.

La misión Médica está para servir a todos los ciudadanos, para salvar vidas y merece todo nuestro respeto y solidaridad, señaló el médico Navarro.

Desde el Dadis se insistió en el respeto hacia la misión médica, así como de los profesionales de la salud y empleados administrativos con los familiares y pacientes para que hechos como el registrado en la madrugada del miércoles, 11 de marzo, no se vuelva a presentar.

Ante requerimientos de clínicas, hospitales y centros de salud, el director del Dadis, Rafael Navarro España, se comprometió a trabajar de manera conjunta con la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana y la Policía Nacional para incrementar las rondas de los uniformados en los centros asistenciales.