Contralor invita a Petro a una “mesa fiscal” para lograr consensos nacionales desde Cartagena

El Centro de Convenciones Julio César Turbay se convirtió este miércoles en el escenario de un firme llamado a la unidad institucional. Durante la instalación del Congreso Nacional de Municipios 2026, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, extendió una invitación directa al presidente Gustavo Petro para establecer consensos técnicos que permitan destrabar la gestión estatal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Yo me comprometo a que mañana (hoy) haya una mesa fiscal con presencia del Gobierno Nacional. Sé que hay separación de poderes, pero también debe haber colaboración de entidades para que el Estado prospere”, afirmó Rodríguez.

El Contralor también envió un mensaje de respaldo a las cabezas de las demás entidades de control y organización electoral, exigiendo respeto hacia la institucionalidad: “Es diferente decir que se presenten errores que mencionar situaciones dolosas”, sentenció en clara alusión a las recientes críticas contra los organismos autónomos.

“Paz electoral”: El balance tras los comicios

El panel, denominado “Alertas y recomendaciones para fortalecer la democracia local”, sirvió también para que el registrador nacional, Hernán Penagos, y el procurador general, Gregorio Eljach, entregaran un balance positivo sobre las elecciones legislativas del pasado domingo.

Penagos denunció que la desinformación y las “narrativas inventadas” en redes sociales han sido el mayor desafío, pero fue enfático en la transparencia del proceso: “El árbitro electoral es que haya confianza ciudadana. Adelantamos tareas que nunca se habían hecho en Colombia para garantizar transparencia”, indicó el Registrador.

Por su parte, el procurador Eljach destacó que el país vivió una jornada de “Paz electoral”, resaltando que los colombianos derrotaron la abstención con una participación superior al 50% del censo. “No ha habido ni un solo incidente sobre la transparencia. Los colombianos derrotaron la abstención”, aseguró Eljach, invitando a mantener ese mismo espíritu para las próximas elecciones presidenciales.

Democracia desde los municipios

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cerró el bloque de intervenciones destacando la labor coordinada del Estado en el territorio. Según el jefe de la cartera política, los comicios demostraron que “la real democracia se vive en los municipios” y que, pese a la complejidad del proceso, el crecimiento territorial permitió que el sistema funcionara con éxito.

El Congreso, organizado por Fedemunicipios, continuará hasta el 13 de marzo, con el fortalecimiento de la descentralización y la paz como ejes centrales de la agenda.