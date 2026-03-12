Con un revólver calibre 38, capturados ‘El Juancho’ y ‘El Alejo’ en la zona insular

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenía en su poder un revólver calibre 38 y varios cartuchos.

Durante controles desplegados en la vía que conduce al corregimiento de Barú, las patrullas de vigilancia con el apoyo de la Infanteria de Marina, capturaron a ‘El Juancho’, de San Marcos (Sucre) y ‘El Alejo’, de Montería (Córdoba), de 24 y 23 años respectivamente, quienes se movilizaban en una motocicleta, encontrándoles en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con seis cartuchos para el mismo sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos con afectación a la seguridad ciudadana.

Los capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, receptación, violencia intrafamiliar, estafa y uso de documento falso.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 144 personas e incautando 122 armas de fuego ilegales en lo corrido del año.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, reiteramos el llamado a la comunidad para que denuncie y coopere con las autoridades, con el fin de lograr la captura y judicialización de quienes incurren en conductas que afectan la seguridad y la convivencia”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.